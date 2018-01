Euforische Klopp de fout in met 'fuck' op Amerikaanse tv

Je moet in de wolken zijn, vroeg de presentator aan Klopp, die zich eerst juichend tot de camera wendde. ,,Dit is NBC, dus dat betekent dat mijn baas ook kijkt", lachte Klopp. Liverpool wordt geleid door de Amerikaanse zakenman John F. Henry.



,,Weet je, als een manager kan ik zeggen dat we dit en dat beter moeten doen, maar als een voetbalfan denk je 'what the fuck was dat'? Het is ongelooflijk."



Het duurde even totdat Klopp zijn 'misser' door had. ,,Oh, in Engeland mag het niet, maar ik dacht dat het in Amerika oké was."