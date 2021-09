Europese clubs boos op FIFA om 'pr-campagne' rond WK om de twee jaar: ‘Gezondheid spelers in gevaar’

De FIFA laat momenteel een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar een WK om de twee jaar in plaats van de huidige vierjaarlijkse cyclus. Arsène Wenger, de voormalige Arsenal-coach die nu FIFA-chef van internationale voetbalontwikkeling is, zei eerder deze maand dat hij “100 procent overtuigd” is van deze stap. De Europese federatie UEFA riep de FIFA woensdag op om te stoppen met de omstreden plannen. De ECA, waarin onder meer de Nederlandse clubs Ajax, PSV, Feyenoord, AZ, Vitesse, FC Utrecht, FC Twente en sc Heerenveen zitten, sluit zich daar nu bij aan. ,,De voorstellen van de FIFA zouden een destructieve impact hebben op het clubvoetbal, zowel nationaal als internationaal. De gezondheid van de spelers komt daarmee in gevaar”, schrijft de ECA, die zich bijzonder stoort aan de huidige pr-campagne van de FIFA.

FIFA-voorzitter Gianni Infantino is deze week in New York, waar de algemene vergadering van de Verenigde Naties wordt gehouden. Infantino heeft daar afspraken met diverse regeringsleiders, onder wie de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en de Britse premier Boris Johnson. De FIFA communiceert daar uitgebreid over en meldt regelmatig dat in die gesprekken de toekomst van de wedstrijdkalender ter sprake is gekomen.