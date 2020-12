Everton doet goede zaken in Leicester, weer rode kaart voor Arsenal

De Braziliaanse international Richarlison maakte na 21 minuten de 0-1 voor Everton. Verdediger Mason Holgate maakte in de 72ste minuut de 0-2 voor The Toffees . Everton staat door de knappe zege in het King Power Stadium nu op de vijfde plaats in de Premier League met 23 punten, een puntje minder dan Leicester City. De ploeg van Brendan Rodgers was bij winst voor even aan kop gekomen in de Premier League, maar slaagde daar dus niet in. De gedeelde koplopers Tottenham Hotspur en Liverpool, allebei op 25 punten na twaalf duels, staan vanaf 21.00 uur tegenover elkaar op Anfield.

Arsenal krijgt weer rood, maar verliest niet

Southampton is de nummer drie in de Premier League met 24 punten, hetzelfde aantal als Leicester City dus. De ploeg uit het zuiden van Engeland speelde vanavond in het Emirates Stadium in Londen met 1-1 gelijk tegen Arsenal, dat de laatste vier thuisduels in de Premier League (tegen Leicester City, Aston Villa, Wolves en Burnley) allemaal verloor. Theo Walcott, die van 2006 tot 2018 voor Arsenal speelde, maakte na 18 minuten de 0-1 voor Southampton. Walcott is na Robin van Persie en Olivier Giroud de speler met de meeste goals in het Emirates Stadium, sinds 2006 de thuishaven van Arsenal in het noordoosten van Londen.



De ploeg van Mikel Arteta verloor vanavond niet, want Pierre-Emerick Aubameyang (zondag nog maker van de beslissende eigen goal tegen Burnley) maakte in de 52ste minuut gelijk. De Braziliaanse verdediger Gabriel dos Santos Magalhães kreeg tien minuten later een rode kaart nadat hij de doorgebroken Walcott onderuit haalde. Het was alweer de zevende rode kaart voor Arsenal onder Arteta, die sinds december vorig jaar de coach is.