Everton dompelt Liverpool nog dieper in de problemen met historische zege

Haaland eist met werelddoel­punt hoofdrol op in eenvoudig gewonnen Kolhlen­pott-der­by

20:52 Borussia Dortmund heeft de derby tegen Schalke 04 met gemak gewonnen. In Gelsenkirchen werd het 0-4, waardoor de ploeg van trainer Christian Gross nog verder in de problemen is gekomen. Klaas-Jan Huntelaar was wegens een kuitblessure opnieuw afwezig bij de Duitse hekkensluiter.