Everton en Spurs schieten met remise niets op

SamenvattingGylfi Sigurdsson en Harry Kane scoorden vanavond allebei twee keer op Goodison Park, maar dat streepte elkaar af. Everton en Tottenham Hotspur schieten met een 2-2 gelijkspel weinig tot niets op in de spannende strijd om Europees voetbal in de Premier League.

Harry Kane maakte in de 27ste minuut de 0-1 voor Spurs, maar vier minuten later trok de IJslandse spelmaker Gylfi Sigurdsson de stand al gelijk tegen zijn oude club. Everton kwam na 62 minuten zelfs op voorsprong, toen Sigurdsson met links raak schoot na een mooie actie en voorzet van invaller Séamus Coleman. Nu kon Everton maar kort genieten van de voorsprong, want in de 68ste minuut schoot Kane met zijn tweede van de avond de 2-2 binnen.

Kane is topscorer in de Premier League met 21 treffers (twee meer dan Mohamed Salah) en heeft ook de meeste assists (13 stuks, twee meer dan Kevin de Bruyne) achter zijn naam staan. Kort voor tijd viel Kane uit met een blessure aan zijn enkel, het gewricht waar hij al jaren regelmatig aan geblesseerd is. José Mourinho had Steven Bergwijn niet opgenomen in zijn wedstrijdselectie, net als afgelopen zondag tegen Manchester United (1-3 nederlaag). De 23-jarige aanvaller uit Amsterdam scoorde dit seizoen nog niet in dertig duels in alle competities.

Volledig scherm © AFP

Tottenham Hotspur speelt komende woensdag thuis tegen Southampton en volgende week zondag tegen Manchester City op Wembley de finale van de League Cup. Spurs won in 2008 voor het laatst een prijs, toen Chelsea werd verslagen in de League Cup-finale.



Tottenham Hotspur en Everton blijven door het gelijkspel op de zevende en achtste plaats staan in de Premier League. De nummer zeven gaat de voorrondes van de Europa League in, de nummer acht grijpt naast Europees voetbal. Spurs staat nu vijf punten achter op West Ham United, de verrassende nummer vier. De ploeg van David Moyes staat kort boven Chelsea (1 punt) en Liverpool (3 punten).

