Everton wint na 25 jaar weer eens bij Arsenal na pijnlijke blunder Leno

VideoEverton blijft in de Premier League in de race om de Europese tickets. De club uit Liverpool van coach Carlo Ancelotti won met 0-1 bij Arsenal na een blunder van de Duitse doelman Bernd Leno. Het is de allereerste zege voor Everton in het Emirates Stadium, dat in 1996 (op Highbury) voor het laatst won bij Arsenal.