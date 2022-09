Ex-ADO-aanvaller nu sensatie bij Bundesliga-koploper: ‘In de eredivisie haalde ik soms rare capriolen uit’

Napoli klopt Rangers ondanks twee gemiste strafschop­pen en pakt volle buit in poule Ajax

Napoli was minder imponerend dan vorige week tegen Liverpool (4-1 winst), maar won ook het tweede duel in de Champions League. De Italianen die drie strafschoppen kregen, pakten de drie punten in een kolkend Ibrox ten koste van Rangers FC, dat het duel met tien man eindigde: 0-3.

