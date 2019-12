Ex-PSV’er Pröpper maakt tegen Wolves tweede goal namens Brighton

Pröpper pakte als speler van Vitesse (21 goals in 162 duels) en PSV (22 goals in 89 duels) regelmatig zijn doelpunten mee, maar de 28-jarige middenvelder uit Arnhem maakte vanavond in zijn 89ste wedstrijd voor Brighton & Hove Albion pas zijn tweede doelpunt voor de club.



Wolverhampton Wanderers kwam in de 28ste minuut op voorsprong via Portugees international Diogo Jota, maar acht minuten later stond het al 2-1 in het Amex Stadium door goals van de Franse spits Neal Maupay en Pröpper. Brighton slaagde er niet in die voorsprong mee de rust in te nemen, want in de 44ste was het Jota die zijn tweede goal maakte.