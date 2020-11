FA vraagt Engelse regering om toch op Wembley te spelen

De locatie van die wedstrijd is onzeker geworden omdat Groot-Brittannië zaterdag de grenzen heeft gesloten voor reizigers uit Denemarken, uit vrees voor besmetting met een gemuteerd coronavirus dat is gevonden bij nertsen in dat land. De selectie van IJsland speelt zondag eerst in Denemarken en zou daarom Engeland niet in mogen.

,,Wij zijn van mening dat het in het belang van het Engelse team en het ondersteunende personeel is om op Wembley te spelen in plaats van op dit moment internationaal te reizen”, aldus de FA in een statement. Volgens de Engelse bond zijn er al afspraken met de IJslandse voetbalbond gemaakt over een privévlucht en toegang tot alleen een hotel en het stadion. Ook zijn er extra testrondes ingevoerd. ,,We vragen dit niet voor het thuisvoordeel dat het oplevert, of om extra kosten te ontlopen, maar omdat gezondheid de prioriteit heeft.”