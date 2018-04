Fabio Capello stopt er mee

Aan het Italiaanse RAI vertelt Capello dat hij ook geen interesse heeft om bondscoach te worden van het Italiaanse elftal. ,,Ik had al ervaring met Rusland en Engeland. Ik wilde nog één keer een club training en dat was bij Jiangsu. Ik heb alles gedaan wat ik heb willen doen. Ik ben blij dat ik nu een analist ben op TV. In die rol ben je altijd de winnaar."



Capello was onder meer trainer van Real Madrid, AS Roma, Juventus en AC Milan. Bij die laatste club veroverde hij vier kampioenschappen en won hij in 1994 de Champions League. Een jaar later verloor hij in de finale van Ajax.