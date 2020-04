Failliet verklaard Sporting Lokeren gaat fusie aan met amateurclub KSV Temse

TV-gelden en sportklimaat In Duitsland wel voetballen, in Nederland niet. Hoe kan dat?

21 april In Nederland is definitief een streep gezet door het voetbalseizoen. In Duitsland maken ze zich op voor een rentree. Soms is de afstand, neem bijvoorbeeld tussen VVV en Borussia Mönchengladbach maar een paar kilometer. Maar qua uitvoering dus: zo dichtbij en toch zo ver. Hoe is dat verschil in aanpak te verklaren?