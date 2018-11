Falcao helpt Henry aan eerste zege bij Monaco

Radamel Falcao maakte in de 55e minuut het enige doelpunt van de avond. De Colombiaanse spits schoot uit een vrije trap fraai raak.



AS Monaco had sinds 11 augustus niet meer gewonnen, in welke competitie dan ook. Sindsdien leverden liefst zestien duels geen zege op. Sinds Henry het roer overnam, eind oktober, werd er zes keer op rij niet gewonnen.



De Monegasken staan 19e en eennalaatste. Koploper Paris Saint-Germain won met 1-0 van FC Toulouse. Edinson Cavani scoorde al in de negende minuut.