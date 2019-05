Fatih Terim toont kampioenschap Galatasaray aan via Teletekst

Video Atalanta Bergamo nu derde, maar Champions League nog niet zeker

22:41 Atalanta Bergamo gaat volgende week zondag als nummer drie de laatste speelronde in de Serie A in, maar een ticket voor de Champions League is nog altijd niet zeker. Op de slotdag zijn er met Atalanta, Internazionale, AC Milan en AS Roma nog drie kanshebbers voor de derde en vierde plek.