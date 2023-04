FC Barcelona boekt tegen Atlético Madrid tiende 1-0 zege van het seizoen: ‘Frenkie bracht rust in ons spel’

met samenvattingEen slordig spelend FC Barcelona heeft een volgende stap gezet richting de landstitel. In Camp Nou werd Atlético Madrid, de nummer drie van de Spaanse competitie, met 1-0 verslagen. Daarmee is de voorsprong op Real Madrid weer gegroeid naar elf punten met nog acht speelronden te gaan.

Barça verscheen mét Frenkie de Jong aan de aftrap voor het thuisduel. De middenvelder was weer hersteld van een hamstringblessure die hem ruim een maand aan de kant hield, nadat hij in de slotfase van de Clásico (2-1) op 19 maart geblesseerd raakte en daardoor ook ontbrak bij de interlands van Oranje tegen Frankrijk en Gibraltar.



De rentree van de 25-jarige middenvelder uit Arkel was van groot belang voor Barcelona, zei Xavi na afloop. ,,Zonder de anderen tekort te doen, maar Frenkie bracht weer rust in ons spel. Dat deed Pedri ook. Deze jongens zijn cruciaal voor ons. Ze begrijpen het spel en doen aan de bal vrijwel altijd iets goed.” Pedri, ook weer fit, kwam na ongeveer een uur als invaller in het veld. Memphis Depay kon wegens een blessure niet meedoen bij Atlético Madrid in het duel met zijn oude club.

Barcelona bleef de afgelopen twee wedstrijden op 0-0 steken (thuis tegen Girona en uit bij Getafe), waarmee weer eens werd benadrukt dat het dit seizoen zelden sprankelend is wat de ploeg van Xavi laat zien. In de tiende minuut scandeerden veel fans daarom opnieuw de naam Lionel Messi, het Argentijnse clubicoon dat na twee jaar bij Paris Saint-Germain mogelijk terugkeert in Camp Nou als voorzitter Joan Laporta het voor elkaar krijgt.

Barcelona en Atlético Madrid maakten er in de eerste helft niet echt een aantrekkelijke wedstrijd van. Behoudens een afstandsschot op de lat in de eerste minuut van Antoine Griezmann viel er lange tijd weinig te genieten in Camp Nou. Toch zocht Barcelona met een voorsprong halverwege de kleedkamer op: Ferran Torres was trefzeker dankzij een bekeken schuiver.

De koploper van La Liga kreeg in de tweede helft voldoende kansen om de voorsprong te verdubbelen, maar grote kansen waren niet besteed aan Gavi, Raphina en Robert Lewandowski. Via Álvaro Morata was Atlético in de laatste minuten nog dicht bij de gelijkmaker, maar de ploeg van trainer Xavi kon opgelucht ademhalen toen de kopbal niet tussen de palen belandde.

Het doelsaldo van Barcelona na dertig competitieduels is 54-9. Real Madrid maakte negen goals meer, maar kreeg ook vijftien meer doelpunten tegen dan Barcelona. De Duitse doelman Marc-André ter Stegen (30) hield in dertig wedstrijden al 23 keer zijn doel schoon, uiteraard met de hulp van zijn teamgenoten. Barcelona won vandaag al voor de tiende keer dit seizoen met 1-0.

