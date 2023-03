FC Barcelona dieper in de problemen: club aangeklaagd voor omkoping via oud-scheidsrechtersbaas

Het Openbaar Ministerie van Spanje heeft FC Barcelona aangeklaagd voor betalingen aan een bedrijf dat in handen was van een voormalige baas van de scheidsrechterscommissie in Spanje. Eerder kondigde de overheidsinstantie al een onderzoek naar deze betalingen aan. Het onderzoek is nu afgerond en omgezet in een aanklacht.