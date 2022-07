FC Barcelona haalt uit tegen Inter Miami, Memphis Depay pikt goal mee

Met video Erik ten Hag kent vliegende start bij Manchester United met ruime zege op Liverpool: Tyrell Malacia maakt debuut

Erik ten Hag is in Thailand uitstekend begonnen aan zijn periode bij Manchester United. De van Ajax overgekomen coach boekte met The Red Devils een forse oefenzege op aartsrivaal Liverpool: 4-0. Tyrell Malacia maakte na rust zijn debuut voor United.

12 juli