FC Barcelona is in extase na goal in blessuretijd van Robert Lewandowski en koploper La Liga

Chaos bij Atlético had nóg groter kunnen zijn: arbiter ging de mist in na gemiste strafschop in 99ste minuut

Atlético Madrid is op krankzinnige wijze uitgeschakeld in de Champions League. De Spanjaarden van coach Diego Simeone kwamen thuis tegen Bayer Leverkusen ondanks een strafschop in de extra tijd niet verder dan 2-2 en kunnen daardoor niet meer bij de eerste twee in groep D eindigen.

27 oktober