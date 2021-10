FC Barcelona laat niets heel van Real Sociedad in topper: hoofdrol voor Martens

De Catalaanse voetbalsters staan met 24 punten uit acht wedstrijden en een doelsaldo van 51-2 fier aan kop in de Spaanse competitie. Real Sociedad heeft nu zes punten minder. Martens veroverde met Barcelona afgelopen seizoen niet alleen met overmacht de landstitel, maar ook de Champions League en de Spaanse beker. In de competitie wonnen de Catalaanse vrouwen 33 van de 34 wedstrijden. Ze eindigden op 99 punten, met een doelsaldo van 167-15.



Martens kwam dit seizoen zeven competitiewedstrijden in actie. De aanvalster van de Oranje Leeuwinnen verhoogde haar doelpuntenproductie tegen Real Sociedad naar vijf. Afgelopen seizoen was ze vijftien keer trefzeker in de Spaanse competitie.