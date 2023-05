FC Barcelona neemt waardig afscheid van Camp Nou, Jordi Alba en Sergio Busquets

Het was een avond waarop veel emoties samenkwamen in Camp Nou, dat na 65 jaar (gebouwd van 1954 tot 1957) flink aan een flinke renovatie toe is. Dat zal volgend seizoen gaan gebeuren. FC Barcelona zal zijn thuiswedstrijden dan gaan afwerken op de grote heuvel Montjuïc in het zuiden van de stad, waar het olympisch stadion van 1992 volgend seizoen de thuishaven zal zijn van de Spaanse kampioen. In 2024 zal Barcelona dan weer terugkeren in Camp Nou, dat dan een futuristisch stadion moet zijn zoals het Estadio Santiago Bernabéu dat ook aan het worden is in de afrondende fase van de verbouwing van het stadion van Real Madrid. Sportief gezien werd het een mooi afscheid van Camp Nou. Al na 48 seconden werd de score geopend door Ansu Fati. De 20-jarige aanvaller maakte er halverwege de eerste helft ook al 2-0 van, waarmee Barcelona een zorgeloze avond beleefde. Door een fraaie goal van de 18-jarige middenvelder Gavi werd het na 70 minuten ook nog 3-0.

In de slotfase was het tijd om twee clubiconen in het zonnetje te zetten met een publiekswissel. Eerst ging Jordi Alba in tranen van het veld, een paar minuten later ging Sergio Busquets met iets minder emotie van het veld voor ook zijn laatste wedstrijd in Camp Nou. Waar de 34-jarige linksback en middenvelder hun loopbaan gaan vervolgen is nog niet duidelijk, maar de kans lijkt groot dat hun toekomst in Qatar, Saudi-Arabië of de Verenigde Arabische Emiraten ligt. Barcelona moet flink snijden in de salariskosten en nam halverwege dit seizoen ook al afscheid van Gerard Piqué, waarmee de club voor volgend seizoen in ieder geval tientallen miljoenen aan salaris heeft kunnen wegsnijden.