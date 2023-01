FC Barcelona ontsnapt bij derdeklasser aan afgang in Copa del Rey

Frenkie de Jong kwam niet in actie. Memphis Depay stond wel in de basis, maar kwam niet in het stuk voor. Hij werd in de tweede helft gewisseld voor de latere matchwinnaar Fati. Barcelona plaatste zich door de moeizame overwinning voor de achtste finales.



Grote man was CF Intercity-aanvaller Oriol Soldevila, die in de reguliere speeltijd met drie treffers steeds een voorsprong van Barcelona teniet deed. Soldevila, 21 jaar pas, is een speler uit de jeugdopleiding van FC Barcelona.