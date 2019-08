FC Barcelona verslaat Arsenal bij Camp Nou-debuut Griezmann en De Jong

Frenkie de Jong en Antoine Griezmann deden al mee in de oefenwedstrijden van FC Barcelona in Japan tegen Chelsea (1-2 verlies) en Vissel Kobe (2-0 zege), maar de twee grote zomeraankopen maakten vanavond ook hun debuut in Camp Nou. Het stadion van Barcelona was met 98.812 vrijwel uitverkocht. De Catalaanse fans en vele toeristen zagen FC Barcelona veel in balbezit in de eerste helft, maar echte kansen werden nauwelijks gecreëerd. Arsenal kwam er tien minuten voor rust gevaarlijk uit en direct schoot spits Pierre-Emerick Aubameyang fraai raak.

Lees ook Play De Jong in de basis tegen Arsenal bij debuut in Camp Nou Lees meer

De Jong kwam na rust niet meer terug het veld op, Griezmann bleef wel tot aan de 79ste minuut staan. In de 69ste minuut was Barcelona al op gelijke hoogte gekomen via een zeer knullige eigen goal van Arsenal-rechtsback Ainsley Maitland-Niles, die de positie van zijn doelman Bernd Leno verkeerd inschatte. In de blessuretijd maakte Luis Suárez, die in de 63ste minuut was ingevallen Ousmane Dembélé, ook nog de winnende goal voor Barcelona.

Lionel Messi kwam voor de wedstrijd nog wel het veld op om het publiek toe te spreken als aanvoerder van FC Barcelona, maar bekeek de wedstrijd rustig vanuit de dug-out. De Argentijnse sterspeler begint morgen pas aan zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen.

FC Barcelona gaat komende week nog naar de Verenigde Staten, waar op donderdag (in Miami) en op zaterdag (in Michigan) zal worden gespeeld tegen Napoli. Over twee weken opent FC Barcelona de Spaanse competitie als titelverdediger met een uitwedstrijd in Baskenland bij Athletic Bilbao. Een week later, op zondag 25 augustus, speelt FC Barcelona thuis tegen Real Betis.

Volledig scherm © Getty Images

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © Getty Images

Volledig scherm © Getty Images

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © Getty Images

Volledig scherm © AFP