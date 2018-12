FC Barcelona wint bij Levante dankzij briljante Messi

Luis Suárez opende na 35 minuten de score in de uitwedstrijd bij Levante, dat op een knappe zesde plaats staat in de Spaanse competitie. Op het snelle voetenwerk van Lionel Messi hadden ze vanavond echter geen antwoord. Suárez schoot fraai binnen op aangeven van de Argentijn, die vervolgens zelf drie mooie goals maakte. De 0-2 op aangeven van middenvelder Sergio Busquets viel twee minuten voor rust, de 0-3 op aangeven van linksback Jordi Alba viel twee minuten na rust. Daarmee was de wedstrijd wel gespeeld, maar het mooiste moment van de avond kwam in de 60ste minuut. Na een prachtige panna en pass met buitenkant rechts van Suárez kwam de bal bij Arturo Vidal, maar de Chileen was niet zelfzuchtig en legde de bal opzij voor de meegelopen Messi: 0-4.

Het was voor Messi zijn 49ste hattrick in zijn carrière, twee minder dan Cristiano Ronaldo. Messi staat nu op 14 goals in 14 competitieduels dit seizoen. In alle competities staat hij al op 20 goals in 19 wedstrijden. Zijn totaal voor FC Barcelona tilde de kleine Argentijn vanavond naar 572 doelpunten in 656 wedstrijden.