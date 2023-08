FC Barcelona wint door late goals Pedri en Ferran Torres van stug Cádiz

Met videoFC Barcelona heeft in de eerste thuiswedstrijd van het seizoen de drie punten kunnen pakken. Dat ging met flink wat moeite, want Pedri brak pas in de 82ste minuut de ban tegen Cádiz. In de 93ste minuut zorgde invaller Ferran Torres nog voor de 2-0 eindstand in het Estadi Olímpic Lluís Companys.

Het olympisch stadion van 1992 op de heuvel Montjuïc in Barcelona is het tijdelijke onderkomen van FC Barcelona, nu Camp Nou een grootschalige renovatie ondergaat. Barcelona gaat ervan uit dat het over veertien maanden weer kan terugkeren in het nieuwe Camp Nou, maar in Spaanse media wordt al geschreven dat de zomer van 2025 waarschijnlijker realistischer is.

Vorige week kwam de titelverdediger in La Liga in een wedstrijd vol frustraties niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel bij Getafe. Cádiz hanteerde vanavond dezelfde tactiek als Getafe vorige week: veel overtredingen, weinig tempo. Het zorgde al snel in de wedstrijd voor frustraties bij Barcelona, dat drie gele kaarten kreeg in de eerste helft.

Barcelona moest het vanavond doen zonder coach Xavi, die vanaf de tribune zijn drie jaar oudere broer Óscar Hernández Creus (46) instructies gaf om zijn team te leiden. Barcelona moest het ook doen zonder de Braziliaanse rechtsbuiten Raphinha, die vorige week voor rust al rood kreeg in Getafe. Hij werd vanavond vervangen door Lamine Yamal, het supertalent dat vorige maand pas 16 jaar oud werd. Yamal stond voorin naast de Poolse spits Robert Lewandowski, die maandag zijn 35ste verjaardag viert.

Frenkie de Jong speelde op het middenveld met Gavi, Pedri en Ilkay Gündogan, de 32-jarige middenvelder uit Gelsenkirchen die transfervrij vertrok bij Manchester City na het winnen van de treble.

Barcelona had vanavond 76 procent balbezit, maar kwam heel moeilijk tot kansen. Cádiz kreeg in de eerste helft zelfs twee goede kansen om op voorsprong te komen, maar net als in het hele vorige seizoen keepte Marc-André ter Stegen weer uitstekend. Hij zorgde er daarmee voor dat Barcelona kon blijven jagen op de verlossende goal, die uiteindelijk in de 82ste minuut dus nog viel.

bekijk belangrijke updates Einde tweede helft 2-0 GOAL van Ferran Torres! Gele kaart voor Javi Hernández Zeven minuten extra tijd Er komen nog zeven minuten bij, dus het is nog zeker niet gedaan. Chris Ramos wordt vervangen door Milutin Osmajic Álex wordt vervangen door Álvaro Negredo Roger wordt vervangen door José Mari Lamine Yamal wordt vervangen door Ferran Torres 1-0 FC Barcelona! Goal van Pedri! Pedri breekt de ban voor Barcelona. Hij maakt met nog een kleine tien minuten te gaan de verlossende treffer voor de Spaanse kampioen. Oriol Romeu wordt vervangen door Sergi Roberto Andreas Christensen wordt vervangen door Eric García Gele kaart voor Pedri Gavi wordt vervangen door Abde Ezzalzouli Alejandro Balde wordt vervangen door Ansu Fati Ivan Alejo wordt vervangen door Darwin Machis Fede San Emeterio wordt vervangen door Rubén Sobrino Tweede helft afgetrapt Gele kaart voor Gavi Gavi krijgt nog geel voor commentaar op de arbitrage. Drie keer geel voor Barcelona dus in deze eerste helft. Einde eerste helft De eerste helft was vrijwel een kopie van de wedstrijd van vorige week in Getafe. Veel overtredingen en gezeur, weinig voetbal. Ook Cádiz slaagt er dus in om de Spaanse kampioen uit het spel te halen met veel kleine overtredingen en weinig tempo. Gele kaart voor Fede San Emeterio

