FC Köln pakt door twee late goals nog een punt tegen Fortuna Düsseldorf

Oud-PS­V'er Luuk de Jong door het stof na groepsfoto van etentje: ‘Zal niet meer gebeuren’

20:26 In Spanje is ophef ontstaan over een groepsfoto van een etentje met een viertal spelers van Sevilla FC, waaruit een vrij duidelijke overtreding van de in het land geldende corona-regels lijkt te blijken. Op het kiekje staat ook voormalig PSV'er Luuk de Jong.