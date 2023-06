FC Transfervrij: deze topspelers en Nederlanders zijn deze maand gratis op te pikken

Het seizoen is bijna ten einde en dus gaan clubs weer afscheid nemen van de spelers met een aflopend contract. In het Nederlandse en internationale voetbal zijn er talloze spelers die nog niet weten waar hun toekomst ligt. Deze site heeft een elftal met de beste transfervrije opties van komende zomer.

Clubs mogen vanaf afgelopen januari vrij onderhandelen met spelers die over een aflopende verbintenis beschikken. De spelers lopen per 1 juli uit hun contract. Dat geldt bijvoorbeeld voor Manchester United-doelman David de Gea. De club van Erik ten Hag hoopt de keeper te behouden, maar vooral uit Spanje is er veel interesse voor zijn diensten.

Ook in de defensie zijn er spelers van topkwaliteit die over een maand gratis de deur uitwandelen. Stefan de Vrij en Milan Skriniar hebben tot dusverre nog geen akkoord bereikt over een langer verblijf bij Inter. Datzelfde geldt voor Borussia Dortmund-linksback Raphaël Guerreiro. Hij staat in de belangstelling van rivaal Bayern München.

De Belgische middenvelder Youri Tielemans werd al begeerd door diverse topclubs en zal na de degradatie met Leicester City sowieso naar een andere club vertrekken. Net als positiegenoten N’Golo Kanté (Chelsea), Toni Kroos (Real Madrid) en Ilkay Gündogan (Manchester City) kan hij transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Kroos is nog wel in gesprek met Real Madrid over een langer verblijf in Madrid. Datzelfde geldt voor City-captain Gündogan, al kan de Duitser volgens de geruchten rekenen op interesse van onder meer FC Barcelona en Arsenal.

Een van de meest prangende vragen van komende zomer is wat Lionel Messi gaat doen. De Argentijnse wereldkampioen lag de laatste weken meermaals op ramkoers met Paris Saint-Germain, werd nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Saoedi-Arabië en flirtte zelfs nog even met een terugkeer bij FC Barcelona. Dat ziet coach Xavi in ieder geval wel zitten.

Ook de toekomst van Messi's landgenoot Angel Di Maria is onzeker. De 35-jarige aanvaller staat over een maand niet meer op de loonlijst bij Juventus. Dat geldt eveneens voor Karim Benzema. De Gouden Bal-winnaar van 2022 kan langer blijven bij Real Madrid, maar heeft volgens Spaanse bronnen ook een gigantische aanbieding uit Saoedi-Arabië gehad.

Nederlanders

Ook op de Nederlandse markt dienen zich volgende maand flink wat koopjes aan. Doelman Matthijs Branderhorst (NEC), verdedigers Joël Veltman (Brighton & Hove Albion), Jan Paul van Hecke (beiden Brighton & Hove Albion), Daley Blind (Bayern München), Daley Sinkgraven (Bayer Leverkusen), Stijn Spierings (Toulouse), Sander van de Streek (FC Utrecht), Leroy Fer (Alanyaspor), Bas Dost (FC Utrecht) en Virgil Misidjan (FC Twente) zijn slechts een greep uit een lange lijst met Nederlanders die over een aflopend contract beschikken.

Bij de eredivisieclubs liepen dit seizoen tientallen spelers uit hun contract. Clubs moesten hen voor 1 april een formele ontslagbrief sturen. Bekijk in ons transferoverzicht alle in- en uitgaande transfers in de eredivisie.

