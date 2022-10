FC Zürich ontvangt PSV met vertrouwen voor clash in Europa League: laagvlieger pakt stuntpunt

Voetbal­lers Iran steunen demonstran­ten en vrouwen met protest tijdens duel met Senegal

De voetballers van de nationale ploeg van Iran hebben voorafgaand aan de oefeninterland tegen Senegal geprotesteerd tegen het geweld in hun land. De spelers kwamen in Oostenrijk het veld op in volledig zwarte jassen over hun wedstrijdshirt, zodat het logo van de nationale bond niet te zien was tijdens het volkslied. De voetballers lieten zo hun onvrede blijken over de vaak harde manier waarop de religieuze politie in Iran optreedt tegen demonstraties in het land.

27 september