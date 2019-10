Fenomeen Sterling slaat weer toe, City verhoogt druk op Liverpool

Manchester City won midweeks nog met liefst 5-1 van Atalanta Bergamo in de Champions League. Sterling tekende in die wedstrijd voor zijn tweede hattrick van het seizoen nadat hij eerder al drie keer het net vond in de uitwedstrijd tegen West Ham United. Het was voor de eerste keer in zijn carrière dat hij twee hattricks in een seizoen op zijn naam schreef. Sterling, ook een van de kanshebbers voor de Ballon d’Or, stond door die hattrick alweer op twaalf goals in dertien wedstrijden in alle competities dit seizoen.