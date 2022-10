Fenomenale David de Gea redt Manchester United: Ten Hag en co houden aansluiting met top Premier League

Daar bleef het uiteindelijk bij, ondanks dat West Ham United de druk na rust nog opvoerde en de jacht op de gelijkmaker opende. Vooral Michail Antonio was dichtbij de gelijkmaker. Zijn kopbal werd echter knap gekeerd door David de Gea, die in de blessuretijd nog een harde pegel van Declan Rice keerde. Manchester United trok de voorsprong dankzij de Spanjaard over de streep.

,,Ik ben hier heel blij mee’’, vertelde De Gea direct na afloop aan de BBC. ,,Het was een lastige start van het seizoen, een club als Manchester United wil altijd winnen. Dit is een belangrijke zege voor ons, want we willen ons mengen in de strijd om de bovenste plekken. Daarvoor moeten we dit soort duels winnen.’’ De Gea groeide uit tot grote uitblinker. ,,Ik ben er moe van. Sommige mensen denken dat keepers niet moe kunnen worden, maar het was ook voor mij strijden.’’