Ferguson en Mourinho eren Wenger bij laatste keer op Old Trafford

Wenger ontving van Ferguson een trofee als dank voor zijn werk in de afgelopen 22 jaar bij Arsenal. De Fransman werd in oktober 1996 coach van The Gunners. Wenger won in zijn 22 seizoenen bij Arsenal drie keer de Premier League, zeven keer de FA Cup en zeven keer de Community Shield. De uitwedstrijd bij Manchester United van vandaag is zijn 1231ste in de Premier League, een record.