Feyenoord-aanvaller Alireza Jahanbakhsh komt in felle bewoordingen op voor Iraanse landgenoten

Jahanbakhsh zegt in het bericht dat hij rond de oefeninterland tegen Senegal nog een verbod had om internet te gebruiken. Voor die wedstrijd (1-1) kwam het elftal al in volledig zwarte jassen over hun wedstrijdshirt het veld op, zodat het logo van de nationale bond niet te zien was tijdens het volkslied. ,,Wij en onze landgenoten hebben een moeilijke tijd. Ik deel hun verdriet”, aldus de Feyenoord-speler.