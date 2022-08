Feyenoord en Bournemouth ronden miljoenentransfer Marcos Senesi af: ‘Afscheid nemen doet me veel’

,,Afscheid nemen van Feyenoord doet me veel”, zegt Senesi. ,,Feyenoord was mijn eerste club in Europa en ik heb mij altijd erg thuis gevoeld in Rotterdam. Ik heb met de club en de supporters een mooie weg afgelegd en indrukwekkende tijden beleefd. Niet in de laatste plaats door onze prestaties in Europa vorig seizoen. Met dat doel ben ik drie jaar geleden ook naar Rotterdam gekomen en ik ben nog altijd heel blij met die keuze.”



Senesi kwam drie jaar geleden voor een recordbedrag (zeven miljoen euro) over van San Lorenzo en is na Tyrell Malacia en Luis Sinisterra de derde speler die Feyenoord minstens vijftien miljoen euro oplevert. Malacia vertrok al voor vijftien miljoen euro (exclusief bonussen) naar Manchester United en Sinisterra trok voor 25 miljoen euro naar Leeds United.



De Argentijn, die in juni zijn debuut voor het nationale elftal maakte in de oefenwedstrijd tegen Estland, miste de eerste eredivisiewedstrijd van Feyenoord tegen Vitesse. De voetballer was namelijk voor een medische keuring al naar zijn nieuwe club gereisd.