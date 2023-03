Feyenoord-trainer Arne Slot analyseerde tegenstander Sjachtar met plezier: ‘Ze weten exact wat ze willen’

Na de geweldige campagne in de Conference League vorig seizoen, aast Feyenoord dit jaar een treetje hoger op successen. Sjachtar Donetsk is volgens Arne Slot meteen een tegenstander van hoog niveau.

Arne Slot had het gevoeld, zei hij. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne werpt een schaduw over de achtste finale van de Europa League. ,,Dan kijk je naar de training en zie je al die mensen uit Oekraïne en dan denk je toch of zij bijvoorbeeld broers, zussen, vader of moeders zijn verloren in de oorlog", zei Slot.

Een uur eerder had de Kroatische trainer Igor Jovicevic ook zijn zegje gedaan in het stadion van Legia Warschau. De trainer vatte het kort en bondig samen. ,,De soldaten gaan dood en wij voetballen”, zei de coach. En hij gaf daar bij aan dat even verslappen op een voetbalveld geen optie is voor zijn spelers.

Slot snapt dat. De coach stelt Sebastian Szymanski weer op als voorste middenvelder maar de vraag is hoelang de Pool, die in het stadion speelt van de club waar hij is opgegroeid en waar hij tweemaal de Poolse titel won, het kan volhouden. Slot was verbaasd dat Jovicevic de Rotterdammers in de favorietenrol drukte.

Volledig scherm Slot legt op de training in Warschau uit wat de bedoeling is. © ANP / EPA

Sjachtar Donetsk won immers uit bij RB Leipzig in de Champions League, speelde gelijk tegen Real Madrid en versloeg in de tussenronde Stade Rennais. Aan de andere kant: Sjachtar mist drie spelers vanwege een schorsing en de club verkocht in de winterstop sterspeler Mykhailo Mudryk aan Chelsea.

,,Ik zie ons niet als favoriet”, sprak Slot. ,,En nee, ik denk ook niet aan ruim winnen omdat we dan bij de thuiswedstrijd een paar dagen voor Ajax uit een mooie uitgangspositie hebben. Natuurlijk hoop je dat wel, maar als we hier een resultaat weg kunnen halen zijn we erg tevreden. En wij denken met veel meer respect aan de tegenstander dan dat we het over ruim winnen hebben.”

Slot sprak met zijn spelers kort over de oorlog waarin Oekraïne ongevraagd terecht is gekomen. ,,Omdat je nooit van alle spelers weet hoe zeer ze op de hoogte zijn’', zegt Slot. ,,Maar verder erover praten voelt niet goed.’’

Quote Het kan zijn dat je dan eerder gaat wisselen en frisse spelers op het veld wil brengen. Maar we gaan eerst eens kijken hoe we ons tegenover Sjachtar verhouden. Arne Slot

Omdat Feyenoord met tweemaal Sjachtar Donetsk, Volendam en Ajax in korte tijd nog viermaal in actie komt voor de interlandbreak monitort de medische staf de spelers goed. ,,Het kan zijn dat je dan eerder gaat wisselen en frisse spelers op het veld wil brengen’', zegt Slot. ,,Maar we gaan eerst eens kijken hoe we ons tegenover Sjachtar verhouden. Ik heb eerder gezegd dat ik die wedstrijd qua niveau vergelijk met spelen tegen PSV en Ajax. Ze hebben heel veel talentvolle jonge spelers en voorheen zat hier de Italiaanse trainer De Zerbi die nu bij Brighton werkt. Die liet ze goed voetbal spelen en daar zijn ze op verder gaan voortborduren. Laat ik het zo zeggen: Sjachtar analyseren was leuk, want het was een leuke ploeg om naar te kijken. Ze weten exact wat ze willen aan de bal en zonder bal.’’

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.