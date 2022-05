Feyenoord-verdediger Senesi in definitieve selectie Argentinië voor duel met Italië: ‘Als kind al mijn droom’

Feyenoord-verdediger Marcos Senesi heeft een aanbod van de Italiaanse bondscoach Roberto Mancini afgeslagen. Mancini informeerde bij de 25-jarige Argentijn of hij interesse heeft om voor het Italiaanse elftal uit te komen. Senesi, die ook Italiaanse roots heeft, geeft echter de voorkeur aan het land waar hij vandaan komt. Vrijdag kwam het nieuws dat hij ook in de definitieve selectie van bondscoach Lionel Scaloni zit.

Senesi kan zich daarmee gaan opmaken voor een bijzonder debuut in de nationale ploeg van zijn land. Argentinië speelt op woensdag 1 juni, een week na de Conference League-finale in Tirana, namelijk tegen Italië. Deze wedstrijd op Wembley in Londen wordt de eerste editie van de Finalissima, een wedstrijd tussen de kampioen van Europa en Zuid-Amerika.



Naast Senesi zitten ook Lionel Messi en de linksbenige Ajax-verdedigers Lisandro Martínez en Nicolás Tagliafico in de definitieve selectie van bondscoach Lionel Scaloni, die al 31 interlands op rij ongeslagen is met La Albiceleste. De Argentijnse bondsvoorzitter Claudio Fabián ‘Chiqui’ Tapia heette Senesi op Twitter welkom in de nationale selectie, die tegenwoordig door Argentijnen liefkozend La Scaloneta wordt genoemd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Het is heel mooi dat twee nationale teams me willen hebben, dat betekent dat ik goed bezig ben”, zei de Feyenoorder woensdag al in een interview met de Argentijnse sportkrant Olé. ,,Ik heb contact gehad met Mancini, hij vertelde me over zijn project. Hij gaat een nieuw team samenstellen en wilde dat ik daar deel van zou uitmaken. Ik heb ook gesproken met de technische staf van Argentinië en met mijn familie. Al toen ik kind was, was het mijn droom om voor het Argentijnse elftal te spelen. Ik wacht op die kans. Altijd denk ik aan Argentinië. Die beslissing is dus meer dan duidelijk.”

Senesi is jeugdinternational van Argentinië en werd al een keer opgeroepen voor de A-selectie, maar tot een debuut kwam het nog niet. Senesi bereidt zich momenteel met Feyenoord in Portugal voor op de finale van de Conference League, volgende week woensdag in de Albanese hoofdstad Tirana tegen AS Roma.

Argentinië speelt in de poulefase van het WK in Qatar tegen Saudi-Arabië, Mexico en Polen. Europees kampioen Italië plaatste zich niet voor het WK 2022, nadat het land in 2018 in Rusland ook al ontbrak.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.