FIFA behandelt morgen beroep Chili in zaak-Byron Castillo

Castillo plaatste zich vorig jaar met Ecuador voor het komende WK voetbal in Qatar, waarin het is ingedeeld in dezelfde groep als het Nederlands elftal. De Chileense voetbalbond spande een zaak aan omdat volgens de bond uit documenten duidelijk blijkt dat Castillo in 1995 in Tumaco in Colombia is geboren en niet, zoals vermeld op zijn officiële documenten, in 1998 in Villamil Playas in Ecuador.