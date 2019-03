FIFA bespreekt uitbreiding WK 2022: zes wedstrijden per dag

Op organisatorisch gebied zal er waarschijnlijk nog een ander gastland in de Golfregio moeten bijkomen om de zestien extra WK-duels te kunnen opvangen. Vooral de mogelijke keuze van de tweede gastheer veroorzaakt de nodige discussie.



Landen als Bahrein, Koeweit, Oman, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten worden genoemd als nieuwe WK-kandidaten. Qatar leeft echter met diverse landen in onmin, omdat de regering in Doha terrorisme zou ondersteunen.



Mensenrechtenorganisaties als Amnesty International en Human Rights Watch wijzen de FIFA er bovendien op, dat het tweede gastland van het WK moet voldoen aan de normen, waarden en regels die de wereldvoetbalbond zelf in 2017 heeft opgesteld, vooral op het gebied van mensenrechten en arbeidsvoorwaarden. Ook dat zou problemen kunnen opleveren.



De FIFA denkt bij een uitbreiding aan een WK-formule met zestien groepen van drie landen waarna vier knock-outronden volgen tot aan de finale. In de groepsfase zou daarbij het aantal WK-duels per dag kunnen oplopen tot zes. De duur van het WK van 2022 blijft in de beoogde opzet ongewijzigd: van 21 november tot 18 december. Het WK voetbal van 2026 in Mexico, Canada en de Verenigde Staten bestaat al uit 48 deelnemende landen.



De FIFA-leiding bespreekt in Miami tevens de plannen om het WK voor clubteams vanaf 2021 in de zomer met 24 ploegen af te werken, waarvan twaalf uit Europa. Tot dusver doen er in december zeven teams mee. Het nieuwe toernooi komt dan in de plaats van de Confederations Cup, het landentoernooi dat een jaar voor het WK in het gastland wordt gehouden met acht deelnemende landen.



Een mondiale Nations League, waarvan FIFA-voorzitter Gianni Infantino al geruime tijd een pleitbezorger is, zou volgens de Duitse zender ZDF voorlopig van de baan zijn.