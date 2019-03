FIFA gooit WK voor clubteams op de schop

Het wereldkampioenschap voor clubteams wordt nu nog in december gehouden met zeven teams. Om het WK voor clubs aantrekkelijker te maken wil FIFA-president Gianni Infantino de opzet veranderen. Niet alleen met meer teams, maar ook door het toernooi in de zomermaanden (juni en juli) te houden.



Het WK voor clubs moet voortaan ook om de vier jaar plaats gaan vinden in plaats van elk jaar. Of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren, is nog niet bekend. Door de nieuwe opzet van het WK voor clubs verdwijnt het toernooi om de Confederations Cup.



Eerder vandaag maakten Europese topclubs, waaronder Ajax, bekend het niet eens te zijn met de nieuwe opzet. Edwin van der Sar zette zelfs zijn handtekening onder een brief waarin de ECA (belangenvereniging voor de clubs, red.) een officieel protest mee indiende.



In eerste instantie zou de UEFA ook twaalf clubs moeten afleveren in de nieuwe opzet van het toernooi, maar bij de pilot van 2021 is dat teruggeschroefd tot acht. De Europese clubs worden aangevuld met zes Zuid-Amerikaanse clubs, drie Afrikaanse, Aziatische en Noord/Centraal-Amerikaanse clubs. Oceanië levert één club af. De clubs worden ingedeeld in acht groepen van drie teams.