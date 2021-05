FIFA praat landen bij over mensenrechtensituatie Qatar: ‘Omstandigheden op hoogste veiligheidsnormen’

,,We weten dat er nog werk aan de winkel is, maar we moeten erkennen dat er in zeer korte tijd aanzienlijke vooruitgang is geboekt. Dat is dankzij de inzet van de hoogste autoriteiten in het land. We moeten ervoor zorgen dat elk debat over deze complexe kwestie gebaseerd is op geverifieerde feiten”, zegt Gianni Infantino, voorzitter van de FIFA.



,,Het is belangrijk voor de bij ons aangesloten federaties en landen om rechtstreeks van onafhankelijke internationale experts te horen dat de omstandigheden op de bouwplaatsen van WK-stadions de hoogste wereldwijde veiligheidsnormen hebben bereikt en dat de recente baanbrekende wetshervormingen al tienduizenden werknemers in heel Qatar ten goede zijn gekomen.”