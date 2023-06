FIFA reageert op brandbrief Marco van Basten: we staan altijd open voor suggesties

Van Basten riep afgelopen woensdag FIFA-voorzitter Gianni Infantino persoonlijk op om in actie te komen tegen het wangedrag en het spelbederf van spelers en trainers in wedstrijden. Hij bracht zijn brief via het AD naar buiten en vertelde daarbij in een gesprek ook over zijn beweegredenen om de barricaden op te gaan. ,,Vele voetballiefhebbers met met mij zijn het zat. We willen allemaal de bal zien rollen, maar zien vooral gedoe en gezeik.’’