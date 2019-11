FIFA verbant Irak weer naar neutraal terrein

Finale Copa Libertado­res verplaatst van Chili naar Peru

3:20 De finale van het toernooi om de Copa Libertadores tussen het Braziliaanse Flamengo en River Plate uit Argentinië, zal op zaterdag 23 november in de Peruaanse hoofdstad Lima worden gespeeld in plaats van in Santiago, de hoofdstad van Chili. Dat heeft de Zuid-Amerikaanse voetbalbond Conmebol dinsdag meegedeeld na een vergadering die meer dan zes uur duurde. De verplaatsing van de eindstrijd van de Zuid-Amerikaanse versie van de Champions League is een gevolg van de recente sociale onlusten in Chili.