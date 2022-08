FIFA wijzigt schema WK voetbal: niet Oranje, maar gastland Qatar opent toernooi

Oorspronkelijk zou Oranje met de groepswedstrijd tegen Senegal het toernooi op maandag 21 november openen, enkele uren later gevolgd door Qatar - Ecuador. Dat duel is nu een dag naar voren gehaald.

Met de wijziging blijft een gebruik intact dat het WK door het gastland dan wel de titelverdediger wordt geopend. Qatar wilde sowieso in de avond spelen - het is er in de winter twee uur later dan in Nederland - vanwege de vuurwerkshow die voorafgaat aan het duel.