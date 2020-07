Financial Fair Play-regels blijken wassen neus in strijd tegen het grote geld

Wat was er aan de hand?

In februari strafte de Europese voetbalbond de Engelse voetbalgrootmacht. Geen Europees voetbal meer in de komende twee seizoenen voor Manchester City. De reden? Tussen 2012 en 2016 zou de club de UEFA onjuist hebben geïnformeerd. De club loog volgens de Europese voetbalbond over de hoogte van de inkomsten uit sponsoring, in werkelijkheid zou City-eigenaar Sheikh Mansour de financiering van het eigen vermogen ‘vermommen’ als sponsorbijdragen. Dat is in strijd met de zogeheten Financial Fair Play-regels, die bepalen dat een club niet meer geld mag uitgeven dan dat er binnenkomt. Die regels moeten ervoor zorgen dat clubs op een gelijk speelveld met elkaar blijven concurreren. De onttroonde kampioen van Engeland werkte niet mee aan het onderzoek. De club kondigde meteen aan in beroep te gaan bij het sporttribunaal CAS.