Fiorentina geeft AS Roma flink pak slaag in beker

Fraai eerbetoon van Nantes aan vermiste Sala

20:36 Nantes speelt vanavond om 21.00 uur tegen Saint-Étienne in de Franse Ligue 1. Het mag duidelijk zijn dat de gedachten van de Nantes-spelers momenteel even bij Emiliano Sala en zijn familie zijn. De Italiaan stapte van de Franse club over naar Cardiff, maar is sinds vorige week maandag vermist nadat het vliegtuigje waarmee hij onderweg was van de radar verdween. Nantes brengt vanavond een indrukwekkend eerbetoon aan de nog steeds vermiste voetballer.