Fiorentina in extremis naast kwakkelend Inter

De zoon van trainer Diego Simeone (Atlético Madrid) zorgde er daarmee voor dat Inter in de strijd om de 'Scudetto', de Italiaanse titel, verder achteropraakte bij Napoli en Juventus.



De blauw-zwarte formatie uit Milaan boekte begin december de laatste zege in de Serie A. Inter kwam in Florence kort na rust op voorsprong via topschutter Mauro Icardi. De Argentijnse spits en aanvoerder van de ploeg vierde zijn honderdste competitietreffer. Achttien daarvan maakte hij dit seizoen. Icardi voert daarmee de topscorerslijst in de Italiaanse competitie aan.



Inter staat na het late gelijkspel op de derde plaats met 42 punten, achter Napoli (48) en Juventus (47). Die twee clubs komen zaterdag in actie.



