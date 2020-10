Fitte Hazard na prachtig doelpunt: ‘Ik hoop jullie snel te zien’

Met een prachtig doelpunt bekroonde Eden Hazard zaterdag zijn terugkeer in de basis bij Real Madrid. De Belg opende in de thuiswedstrijd tegen Huesca (4-1) de score met een schot met links van zo'n 25 meter afstand.

,,Ik ben blij dat ik terug ben op het veld en dat ik een prachtige goal heb kunnen maken”, zei Hazard in een videoboodschap aan de fans van de Koninklijke. ,,Deze is voor jullie. Ik hoop jullie snel te zien.” Real Madrid betaalde vorig jaar 100 miljoen euro om Hazard over te nemen van Chelsea, maar de Spaanse topclub heeft nog weinig plezier beleefd aan de Belgische dribbelaar. Hazard is vooral geblesseerd geweest. Vorig seizoen kwam hij tot slechts zestien optredens in La Liga, waarin hij één doelpunt maakte.

De afgelopen weken stond de nummer 7 van Real Madrid aan de kant met een spierblessure. Hazard maakte dinsdag in de Champions League tegen Borussia Mönchengladbach (2-2) als invaller zijn rentree. Met de Belg in de ploeg kwamen de Madrilenen in de slotfase terug van een achterstand van 2-0. Tegen Huesca verscheen Hazard voor het eerst dit seizoen in de basis.

,,Ik wil nu meer wedstrijden spelen om weer in topvorm te komen. Over twee of drie dagen komen we weer in actie. Ik ga goed trainen en me voorbereiden op het volgende duel”, aldus Hazard, die het dinsdag met zijn ploeg in de Champions League opneemt tegen Internazionale.

Trainer Zinedine Zidane haalde Hazard na een uur naar de kant. ,,Ik ben blij voor hem”, zei de Fransman. ,,We hadden hem nodig, hij opende de wedstrijd voor ons met zijn doelpunt. Eden liet zien welke kwaliteiten hij heeft, ook in het samenspel met de anderen. Beetje bij beetje wordt hij weer de oude.”