Flick heeft strijdplan Bayern klaar: ‘Denk niet dat we achterover gaan leunen’

CL-finaleBayern München wil zondag in de finale van de Champions League Paris Saint-Germain op dezelfde manier gaan bestrijden als waarop bijvoorbeeld FC Barcelona onlangs zeer overtuigend (8-2) verslagen werd. Bayern heeft sinds de hervatting van de Champions League in drie duels al vijftien keer gescoord.

,,We willen onze filosofie doorzetten. Het onderscheidt ons en vormt voor ons een garantie op succes. We zullen er niets aan veranderen”, zei trainer Hansi Flick aan de vooravond van de finale. ,,We moeten druk houden op de bal. PSG heeft veel kwaliteit, hanteert een hoog tempo en heeft topsterren, dus we moeten ze niet de ruimte geven om te passen.”

De verdediging van Bayern krijgt te maken met Neymar en Kylian Mbappé, spelers van wereldklasse. Flick: ,,Jezelf meten met de beste spelers is leuk voor iedere speler. We hebben een plan en hopen dat we het kunnen uitvoeren.”

De Bayern-training.

Joshua Kimmich krijgt vermoedelijk de taak om de sterren van PSG in bedwang te houden. ,,We moeten op onze hoede zijn, zelfs meer dan in de andere wedstrijden. Maar ik denk niet dat we achterover zullen leunen”, aldus Kimmich.

Flick zei dat Jérôme Boateng hersteld is van zijn spierproblemen. Voor de Franse rechtsback Benjamin Pavard, die net weer fit is na een voetblessure, komt de eindstrijd waarschijnlijk net te vroeg.

De finale begint zondagavond om 21.00 uur en is te zien op Ziggo Sport