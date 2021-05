‘Flick tekent contract voor drie jaar als bondscoach van Duitsland’

De huidige bondscoach Joachim Löw stapt na het komende EK op. Sinds hij op 9 maart zijn naderende afscheid bekendmaakte, is Flick nadrukkelijk in beeld als opvolger. Hij was tussen 2006 en 2014 al werkzaam als assistent van Löw bij de Mannschaft. In november 2019 trad Flick aan als hoofdcoach van Bayern, waarmee hij twee titels, een beker, de Champions League en het WK voor clubs won.