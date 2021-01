Foden helpt Manchester City aan benauwde zege op Brighton

Phil Foden maakte kort voor rust het enige doelpunt. Het was alweer de achtste treffer in alle competities dit seizoen van de aanvaller, die lang niet altijd in de basis staat. In blessuretijd miste Raheem Sterling nog een strafschop namens de thuisclub. De bal verdween hoog over het doel van doelman Robert Sanchez.



Brighton heeft inmiddels al negen duels op rij niet meer gewonnen. Bij de nummer 17 in de Premier League stonden Joël Veltman en Davy Pröpper in de basis. Voor Pröpper was dat pas de tweede keer dit seizoen nadat een blessure hem lang aan de kant had gehouden. Coach Graham Potter blijft voorzichtig met de middenvelder en haalde hem na ruim een uur naar de kant. Manchester City klom dankzij de zege naar de derde plaats.