Forsberg voorkomt nederlaag Zweden in kraker tegen Noren

Ook het tweede duel tussen Zweden en Noorwegen in de groep leverde geen winnaar op. In Solna eindigde de wedstrijd in 1-1. Stefan Johansen had Noorwegen vlak voor rust op 0-1 gebracht. Emil Forsberg rondde een mooie aanval van Zweden in de 60STe minuut af met een schot laag in de linkerhoek.