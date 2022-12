Francesco Totti herkent zich in situatie Cristiano Ronaldo: ‘Alsof ik mijn carrière herbeleef’

Francesco Totti stopte in 2017 bij zijn grote liefde AS Roma. De laatste periode bij de club waren niet zijn beste maanden, want de aanvoerder zat veel op de bank. De 46-jarige Italiaan zegt zich te herkennen in de situatie van Cristiano Ronaldo, die inmiddels clubloos is.

,,Als ik Ronaldo de laatste maanden bekijk, voelt het alsof ik alles weer herbeleef. Ik weet wat hij doormaakt, hoe hij zich op dit moment voelt en hoe het is om als topper plots van de zijlijn toe te moeten kijken. Ik denk dat daar meer respect voor moet zijn", zegt Totti bij het Twitch-kanaal BepiTV.

Bij de Italiaan was dit de situatie als volgt: in zijn laatste seizoen bij AS Roma zette toenmalig coach Luciano Spalletti (nu Napoli) de clublegende op de bank, tot grote onvrede bij het publiek. De hoofdtrainer zei daar in 2017 het volgende over: ,,Ik ben hier niet om Totti’s nalatenschap te coachen. Ik ben hier om Totti de voetballer te coachen.” De aanvoerder moest het vooral doen met invalbeurten.

Interview Cristiano Ronaldo met Piers Morgan

Cristiano Ronaldo is momenteel clubloos, nadat hij zich onmogelijk had gemaakt bij Manchester United. De Portugees gaf een interview aan Piers Morgan, waarin hij zich in anderhalf uur genadeloos uitliet enhoofdtrainer Erik ten Hag een gebrek aan respect verweet. De superster wordt momenteel in verband gebrachtmet een lucratieve transfer naar Al-Nassr uit Saoedi-Arabië.

Volledig scherm Erik ten Hag in gesprek met Cristiano Ronaldo, die geïrriteerd luistert. © REUTERS

Ronaldo wil het liefst zo min mogelijk met Ten Hag te maken hebben, Totti daarentegen staat open voor een gesprek met zijn voormalig trainer Spalletti. ,,Ik weet ook dat dit ooit zal gebeuren, zodat wij iedereen uitleg kunnen geven over de relatie die we hadden. Het is jammer dat het zo is geëindigd, want hij blijft een van de beste trainers ter wereld.”

De coach werkte ook tussen 2005 en 2009 bij AS Roma. ,,Ik heb onder hem alles gegeven. Hij veranderde mijn rol binnen het team, liet mij vele doelpunten maken en we hadden een band die ook buiten het veld verder ging", aldus Totti.

Bekoelde relatie met de club

Totti speelde 785 wedstrijden voor de club, maar inmiddels is gebroken met AS Roma. Het botert niet tussen hem en de Amerikaanse voorzitter James Pallotta. ,,Ik zou een been afhakken voor AS Roma. Het is verschrikkelijk. Ik blijf nu altijd buiten de poort van Trigoria. Soms zit ik in de auto en kan ik wel janken, dat ik na dertig jaar geen stap meer naar binnen zet", zei Totti in 2020 nadat hij was afgetreden als technisch directeur. Hij voelde zich niet gewaardeerd.