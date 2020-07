Frank de Boer en Atlanta United per direct uit elkaar

De wegen van Frank de Boer en Atlanta United scheiden per direct. De hoofdtrainer stapt na anderhalf jaar op wegens tegenvallende resultaten in het MLS is Back Tournament, waar zijn ploeg drie keer verloor en vroegtijdig werd uitgeschakeld.

Atlanta begon nog sterk aan het nieuwe MLS-seizoen, na een jaar waarin De Boer zijn team na een moeizame start uiteindelijk naar de finale van de play-offs van de Eastern Conference leidde die Toronto FC won. Eerder in het seizoen won hij de US Open Cup en Campeones Cup. Aan het nieuwe seizoen begon Atlanta flitsend. De eerste twee duels werden direct gewonnen, de ploeg van De Boer voerde de ranglijst in de Eastern Conference aan. Toen kwam het coronavirus en lag de competitie stil.

Het MLS is Back Tournament vormde de herstart van de competitie. In de poulefase verloor Atlanta alle drie duels, waaronder het treffen met FC Cincinatti waar Jaap Stam de trainer is. Deze resultaten tellen mee voor de reguliere competitie.

Vlak na de uitschakeling eerder deze week sprak De Boer nog uit dat hij niet dacht aan opstappen of dat hij een ontslag vreesde. Vandaag viel uiteindelijk toch het doek voor de hoofdtrainer. ,,Na een goed gesprek met Frank hebben we in wederzijds overleg besloten dat het beter is dat onze wegen scheiden”, zegt president Darren Eales op de website van de club. Met De Boer vertrekken ook zijn assistenten Orlando Trustfull en Bob de Klerk en videoanalist Erwin Koenis.

De oud-international kijkt tevreden terug op zijn periode in Amerika. ,,Coachen in de Major League Soccer en het leven in Atlanta waren een prachtige ervaring. Ik zal de ongelooflijke supporters niet vergeten. Ze zijn erg speciaal.”

Derde ontslag

Het is de derde keer dat De Boer zijn contract niet uitdient bij een club. Na zijn succesvolle periode bij Ajax, waarmee hij vier keer de landstitel pakte, ging hij voor een Italiaans avontuur bij Internazionale. Daar hield hij het slechts 84 dagen vol. Na elf duels behaalde De Boer slechts veertien punten met de club uit Milaan en een laatste plaats in de Europa League met één zege uit drie wedstrijden.

Daarna mocht hij het proberen bij Crystal Palace, waar De Boer na 77 dagen het veld moest ruimen. Na vier duels stond de Londense ploeg puntloos onderaan, zonder ook maar één keer te scoren. Dat was sinds Preston in 1924/1925 niet meer gebeurd.

En nu eindigt zijn avontuur in Amerika dus ook vroegtijdig na een succesvol eerste seizoen.

